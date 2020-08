Meet The Beat am Samstag, 8. August, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 53: Die Hitsville-Klassiker aus dem Herbst 1966 mit neuen Singles von Stevie Wonder, The Miracles und The Elgins, die auf ihrem Debut-Album mit einer ganzen Reihe interessanter Versionen aktueller Soul-Hits von Künstlern wie Percy Sledge oder Wilson Pickett aufwarteten. Auch Ramsey Lewis gibt sich die Ehre - der erfolgreichste Jazz-Musiker des Jahres servierte auf seinem aktuellen Album gleich zwei erfolgreiche Songs aus den Motown-Studios im klassischen Trio-Sound.