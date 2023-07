Meet The Beat am 29. Juli 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Twist! And Shout! Diese sportliche Aufforderung kommt im Juli 1963 nicht nur von den Beatles und ihrer erfolgreichen gleichnamigen EP, sondern auch von Brian Poole & The Tremeloes, die mit ihrer Version dieser Nummer den ersten grossen Hit einfahren können. Derweil rollt auch die Merseybeat-Welle weiter - mit Singles von The Dennisons, den Undertakers und the Remo Four, die mit Sänger Tommy Quickly einen bis dahin unveröffentlichten Lennon/McCartney Song veröffentlichen.