Permanent Waves am Sonntag, 7. April, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem April 1979 - heute mit dem 2. Squeeze-Album "Cool For Cats", das den beiden Songwritern Chris Difford und Glenn Tilbrook schon bald das Label als "Lennon/McCartney der New-Wave-Ära" anheftete. Dazu gibt es klassische Singles von The Jam, den Pretenders und den Simple Minds sowie Ausschnitte aus BBC-Sessions von Siuoxsie & The Banshees und Adam & The Ants.