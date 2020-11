Permanent Waves am Sonntag, 1. November, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem November 1980 - wie immer mit einem Blick auf die Highlights der UK Independent Charts. Die neuen Nummer-1-Hits des Monats kamen von The Dead Kennedys, UB 40 und Bauhaus, die neben ihrer erfolgreichen Debut-LP "In The Flat Field" auch mit einer der besten T.Rex-Cover-Versionen der Pop-Geschichte aufwarten konnten. Bei John Peel zu hören waren derweil Modern English und Department S, die mit Ihrer in der BBC-Session vom 19.11.1980 vorgestellten Nummer "Is Vic There" im Folgejahr einen Hit landen konnten und prompt von einem Major-Label unter Vertrag genommen worden.