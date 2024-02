Permanent Waves am Sonntag, 18. Februar 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Februar 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Vor 40 Jahren kam die britische Band Katrina & The Waves eher unabsichtlich zu ihrem ersten und einzigen Indie-Hit: Nachdem ihr in Eigenregie entstandes Debut-Album nur in Canada erschienen war, spielte ein BBC-DJ ihre Nummer "Que Te Quiero", die dann prompt zum heimischen Hit wurde (und den späteren internationalen Erfolg der Combo bei einem Major-Label schon einmal vorweg nahm). Dazu gibt es die Hits von Felt, Eyeless in Gaza, Red Box und Nina Simone, deren immergrüner Klassiker "My Baby Just Cares For Me" nicht zum letzten Mal in den Charts auftauchen sollte.