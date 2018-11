Meet The Beat am Samstag, 10. November, 20 Uhr

Meet The Beat Of '58!

Anfang November 1958 erschien mit "The Fabulous Johnny Cash" das erste Columbia-Album des Musikers, der nach Elvis Presley als zweiter Star von Sun Records zu einem der grossen Major-Labels gewechselt war. Die in der aufsteigenden Country-Metropole Nashville produzierte Platte sollte zu einer der erfolgreichsten LPs des späteren Man In Black werden und seinen Sound auf Jahre hinaus prägen. Dazu gibt es die besten Platten aus den Country-Charts vom 10. November 1958 mit Johnny Horton, Ray Price, Kitty Wells, Stonewall Jackson, Hank Snow und vielen mehr.