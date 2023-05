Meet The Beat am Samstag, 27.Mai 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Im Mai 1963 rollt die Beat-Welle unaufhaltsam weiter und bringt mit Freddie & The Dreamers und den Hollies erstmalig auch Bands aus Manchester in die Charts. Auch Brian Epsteins Liverpooler Bands sind weiterhin erfolgreich: Gerry & The Pacemakers veröffentlichen mit "I Like It" ihre 2. Nummer 1 in Folge. Aus den USA gibt es die Originalversion der ersten Single der Rolling Stones sowie die Top 3 der Country-Charts in der letzten Maiwoche '63 zu hören - mit einem Song von Buck Owens, der fast genau 2 Jahre später auch von den Beatles aufgenommen werden sollte.

.