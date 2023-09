Meet The Beat am 30. September 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Die Beat-Welle rollt und rollt: Nach der erfolgreichen Debut-LP der allgegenwärtigen Beatles kommen im September '63 auch das erste Album und die erste EP der Searchers in die vorderen Regionen der britischen Charts. Dort landen auch der erste Hit der Merseybeats, gern gehörte Klassiker von Chuck Berry sowie der 3. posthume britische Top-Ten-Hit in Folge für den bereits 1959 verstorbenen US-Star Buddy Holly.