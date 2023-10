Meet The Beat am 21. Oktober 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Die Beat-Welle erreicht die britischen LP-Charts: Nach den Beatles und den Searchers veröffentlicht Billy J. Kramer mit den Dakotas sein erstes erfolgreiches Album. Neues aus Liverpool kommt im Oktober '63 auch von Cilla Black und Gerry & The Pacemakers, die mit ihrer Version des Musical-Klassikers "You'll Never Walk Alone" nicht nur die wahrscheinlich bekannteste Fussball-Hymne aller Zeiten veröffentlichen, sondern auch den 3. Nummer-1-Hit in Folge vermelden können.