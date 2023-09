Permanent Waves am Sonntag, 17. September, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem September 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Auch die neue LP von Depeche Mode erreichte vor 40 Jahren Platz 1 der Indie-Charts - und New Order folgten ihrer erfolgreichen Nummer "Blue Monday" mit dem nächsten Geniestreich, der in New York von Arthur Baker produziert wurde: "Confusion" entwickelte sich dies- und jenseits des Atlantiks auch zu einem massiven Club-Hit. Aus Milwaukee kam die einflussreiche Debut-LP der Violent Femmes, während The Smiths bei John Peel schon mal ihre nächste Single präsentierten, die speziell für die BBC-Session vom 14. September 1983 geschrieben worden war.