Permanent Waves am Sonntag, 20. August 2023, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem August 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Alles Mute, oder was? Mit der nächsten Single von Depeche Mode erreichte Daniel Millers Label seinen mittlerweile 11. Nummer-1-Hit in der Geschichte der Indie-Charts - und legte im September mit dem nächsten erfolgreichen DM-Album nach. Denkwürdige Hits gab es vor 40 Jahren auch von Newcomern wie The Kane Gang, Strawberry Switchblade und Alien Sex Fiend sowie den Redskins und den Red Guitars, die beide in diesen Wochen auch ihr BBC-Debut bei John Peel feiern konnten.

Facts und Platten aus dem Juli 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Die erfolgreichsten LPs des Monats kamen von den Cramps mit ihrer Compilation "Off The Bone" und von Yazoo, deren 2. und letztes Album "You And Me Both" am 23.07.1983 Platz 1 der Indie-LP-Charts erreichte. Bei den Singles gab es ein erfolgreiches Comeback von New-Wave-Urgestein Tom Robinson - und die nächste Nummer 1 der Anarcho-Punk-Band Crass. Bei John Peel gab derweil Polit-Barde Billy Bragg sein äusserst einflussreiches BBC-Debut.