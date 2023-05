Permanent Waves am Sonntag, 27. Mai 2023, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Mai 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Nach "Blue Monday" liefern New Order auch das bis dahin erfolgreichste Indie-Album des Jahres: Am 14. Mai '83 erreicht ihr 2. Longplayer "Power, Corruption And Lies" erstmals die Spitze der Hitlisten. Ihre Chart-Debuts haben vor 40 Jahren Xmal Deutschland, Gene Loves Jezebel, Red Lorry Yellow Lorry sowie Thee Milkshakes - und bei der BBC laden The Smiths mit ihrem am 19. Mai 2023 verstorbenen Bassisten Andy Rourke zu ihrer historischen ersten BBC-Session ein.