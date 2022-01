Meet The Beat am Samstag, 01. Januar 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 100 Happy New Year! Zur Feier des Tages gibt es heute als Jubiläums-Ausgabe ein Motown Special mit den beliebtesten Hitsville-Floorshakern der britischen Northern Soul Szene, die in den 70ern die Clubs in Manchester, Blackpool oder Wigan zum Beben brachten. Mit dabei ist natürlich auch die gesuchteste Motown-Single aller Zeiten, die vor ein paar Jahren für die runde Summe von 25.000 Pfund den stolzen Besitzer wechselte.