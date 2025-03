This Is The Motown Sound - Folge 215 Im Frühjahr '78 endet mit Jr. Walkers 14. Studioalbum "Smooth" die Ära des erfolgreichen Motown-Labels "Soul", während Rick James und die City Soul Band mit seiner ersten LP "Come Get It!" die Ära des "Punk-Funk" einläutete. Dazu gibt es die besten Tracks aus Smokey Robinsons nächster LP "Love Breeze" sowie die erste Motown-Single von Northern Soul Legende Major Lance.