Meet The Beat am Samstag, 17. Februar 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 177 Im April 1975 erscheint die einzige Single auf dem kurzlebigen Motown-Label "Gaiee" - Charles "Valentino" Harris' Disco-Klassiker "I Was Born This Way" erreicht Platz 1 der britischen Disco-Charts und wird schnell zu einer Hymne der weltweiten Gay Community. Dazu gibt es ein weiteres spannendes Album von "The Undisputed Truth" und eine selten gespielte Motown-Single von Sue Shifrin, die in London von Shadows-Mitglied Bruce Welch produziert wurde.