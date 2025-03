This Is The Motown Sound - Folge 214 Anfang 1978 erscheint das Debut-Album von Motowns neuester Band Platinum Hook, deren Jazz-Funk Sound von der Kritik gerne mit der Musik von Earth Wind & Fire verglichen wurde. Dazu gibt es die nächste LP von Jermaine Jackson - und die lange Version des nächsten Nummer-1-Hits der Motown-Geschichte, der Newcomer Rick James zum kommende Superstar machen sollte.