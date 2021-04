Meet The Beat am Samstag, 10. April, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 79: Das ereignisreiche Jahr 1968 endet für Berry Gordy mit einer überaus rekordverdächtigen Chart-Notierung - in der letzten US-Hitparade des Jahres sind die ersten drei Plätze der Hot 100 mit Hitsville-Produktionen von Diana Ross & The Supremes, Stevie Wonder und Marvin Gaye belegt. Dazu gibt es ein nicht minder erfolgreiches Live-Album der Temptations und die Debut-Single von Blinky Williams.