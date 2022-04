Meet The Beat am Samstag, 02. April 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 110 Jacksonmania im Herbst 1970: Nach ihrer 4. Nummer-1-Single in Folge veröffentlicht die derzeit erfolgreichste Motown-Band The Jackson Five am 18. September '70 ihr nicht minder erfolgreiches 3. Album und bricht während ihrer ersten US-Tournee reiehenweise Zuschauerrekorde. Ebenfalls zu hören ist das erste gemeinsame Album von Jimmy und David Ruffin und die Debut-Single der Hearts Of Stone.