Meet The Beat am Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 103 Mit ihrem 12. Studio-Album "Psychedelic Shack" verabschieden sich die Temptations mit ihrem Produzenten Norman Whitfield im Frühjahr 1970 endgültig vom klassischen Hitsville-Sound und präsentieren statt dessen Hardrock-Gitarren, Synthesizer-Sounds und heftige Stereoeffekte. Auch The Jackson Five lassen aufhorchen: "The Love You Save" wird ihre dritte Nummer-1-Single in Folge.