This Is The Motown Sound - Folge 122 Psychedelic Soul! Hitsville-Produzent Norman Whitfield liefert im Sommer 1971 gleich zwei Meilensteine des Genres - neben der Debut-LP seiner neuen Band The Undisputed Truth kommt auch das nächste Album von Edwin Starr in die Plattenläden und präsentiert mit der grandiosen 13-Minuten-Version von "Ball Of Confusion" die vielleicht beste Version des Temptations-Klassikers.