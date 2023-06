This Is The Motown Sound - Folge 152 Im Februar 1973 kommt mit "Masterpiece" ein neues Album der Temptations in die Plattenläden - und Produzentenlegende Norman Whitfield setzt mit der 14-Minuten-Version der Titelnummer einmal mehr ein denkwürdiges musikalisches Ausrufezeichen. Dazu gibt es neue Platten von The Undisputed Truth, David Ruffin und Gladys Knight & The Pips.