Meet The Beat am Samstag, 11.Juni 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 117 Auch im Frühjahr 1971 ist der britische Motown-Ableger mit neu aufgelegten Hitsville-Klassikern von Künstlern wie Smokey Robinson oder Martha Reeves erfolgreich in den UK-Charts vetreten. In den USA erscheint Stevie Wonders kongeniale Coverversion von "We Can Work It Out", die ihm neben seinem nächsten Top-20-Hit auch seine 5. Grammy-Nominierung einbringen wird. Dazu gibt es die spannenden Debut-Singles von Ex-Temptation Eddie Kendricks und von Norman Whitfields neuer Gruppe The Undisputed Truth.