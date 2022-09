Meet The Beat am Samstag, 10. September 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 126 Im August 1971 sorgt einmal mehr der britische Motown-Ableger für einen Überraschungshit: Dank BBC-Moderator Tony Blackburn wird ein älterer LP-Track von Diana Ross als Single veröffentlicht und steht für 4 Wochen an der Spitze der UK Charts - "I'm Still Waiting" ist dann bald auch auf ihrem kurz zuvor erschienenen 3. Studioalbum zu finden, das zunächst unter dem Titel "Surrender" veröffentlicht wurde. Weitere Motown-KLassiker kommen von den Four Tops, C.G. Cameron und Stoney & Meatloaf, deren 2. Single wieder von den legendären Funk Brothers begleitet wird.