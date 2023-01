This Is The Motown Sound - Folge 138 Hörens- und bemerkenswerte Motown-Klassiker aus dem Frühsommer 1972 mit der bis dahin politischsten Single von Marvin Gaye, der von Stevie Wonder produzierten Debut-LP von Syreeta Wright - und der selten gehörten Originalversion von "Papa Was A Rolling Stone", die im Mai '72 als 6. Single der Gruppe The Undisputed Truth in die Plattenläden kam.