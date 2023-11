Meet The Beat am Samstag, 18. November 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 169 Eine der zu Unrecht vergessenen Motown-Perlen des Jahres kam am 19. Juni 1974 in die Plattenläden: das von Stevie Wonder produzierte 2. Album seiner Ex-Frau Syreeta Wright glänzte durch grandiose Songs und exquisite Arrangements. Dazu gibt es den (bis heute viel gespielten) ersten Chart-Hit der Commodores sowie die einzige LP der Motown-Latino-Rocker Riot mit dem auch in Europa populären Diskotheken-Klassiker "Put your Gun Down Brother".