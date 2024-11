This Is The Motown Sound - Folge 203 Im Februar 1977 veröffentlicht Stevie Wonders Ex-Frau Syreeta Wright ihr mittlerweile drittes Album, für das sie zum ersten Mal auch als Produzentin verantwortlich zeichnet. Neue Platten kommen auch von Tata Vega, Smokey Robinson und G.C. Cameron sowie den Originals mit einem weiteren Disco-Hit.