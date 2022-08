Meet The Beat am Samstag, 20. Juli 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 124 Im Sommer 1971 startet Berry Gordy ein neues Label: Mowest ist der erste Motown-Ableger in Kalifornien und hat mit Tom Clays Sound- und Musik-Collage "What The World Need Now Is Love/Abraham, Martin And John" gleich den ersten Überraschungs-Hit. Auch Rare Earth melden sich erfolgreich zurück - mit "I Just Want To Celebrate" aus ihrem Album "One World" erreicht die Rock-Band aus Detroit ebenfalls die Top Ten der US-Charts.