Meet The Beat an Samstag, 16. September 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 163 Das Jahr 1973 verabschiedet sich mit den Temptations: Neben einer neuen von Norman Whitfield produzierten Studio-LP (zu hören in Folge 164) steht heute ein seinerzeit nur in Japan veröffentlichtes Live-Album im Mittelpunkt, das im Frühjahr des Jahres in Tokio entstanden war und die vielleicht ultimative Version von "Papa Was A Rolling Stone" präsentierte. Dazu gibt es einige vom britischen Motown-Ableger neu veröffentlichte Soul-KLassiker, die 1973/74 in den Northern Soul Clubs populär waren.