This Is The Motown Sound - Folge 134 Heute mit der ersten indigenen Band der Motown-Geschichte: XIT veröffentlichen im Februar 1972 mit ihrem Album "Plight Of The Redman" eine der interessantesten Platten des Jahres. Dazu gibt es weitere Rock-Klassiker von Rare Earth, Howl The Good und Blue Scepter sowie die selten gespielte Debut-Single der später so erfolgreichen Commodores.