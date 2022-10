Meet The Beat am Samstag, 08. Oktober 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 128 im Oktober 1971 erscheint auf Rare Earth das erste Album von Meatloaf - mit Sängerin Shaun Murphy und den Funk Brothers liefert der spätere Superstar eines der interessantesten Rock-Alben der Motown-Geschichte ab. Dazu gibt es die Debut-Single von Thelma Houston, klassische Hits von den Temptations, Jr. Walker und Smokey Robinson sowie selten gespielte Gospel-Songs von den Supremes, The Impact Of Brass und Ken Christy & The Sunday People.