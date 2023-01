Meet The Beat am Samstag, 07.Januar 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 137 Welcome Back My Friends - To The Show That Never Ends! Auch im neuen Jahr 2023 geht es hier weiter mit der weltweit ausführlichsten Motown-Radio-Retrospektive aller Zeiten - heute mit selten gespielten Rock-Tracks aus dem Frühjahr 1972 von XIT, Crystal Mansion, Howl The Good und Odyssey - und der einzigen Motown-LP von Frankie Valli & The Four Seasons, die den britischen Fans nebenbei auch einen erfolgreichen Northern-Soul-Klassiker bescherte.