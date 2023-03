This Is The Motown Sound - Folge 143 Selten gespielte Tracks aus dem Motown-Sommer 1972 mit Bob Babbitt, Frankie Valli & The Four Seasons, Michelle Aller und Billy Proctor - sowie einige Highlights aus dem spannenden Rock-Angebot der verschiedenen Motown-Labels wie der einzigen LP von Road, der seinerzeit neuen Band des ehemaligen Jimi-Hendrix-Bassisten Noel Redding.