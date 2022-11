This Is The Motown Sound - Folge 133 Am 24. Januar 1972 erscheint in den USA das erste Album von Michael Jackson - mit "Got To Be There" startet seine erstaunliche Solo-Karriere, einstweilen noch parallel zu den Erfolgen der Jackson Five. Neu bei Motown sind Frankie Valli, The Devastating Affair und The Sisters Love, die 1968 von ehemaligen Background-Sängerinnen von Ray Charles gegründet wurden.