40 Jahre STIFF Records / Folge 68

Auch das erste STIFF-Album von Doctor Feelgood kann Ende 1986 das angeschlagene Label nicht aus den roten Zahlen bringen - und damit nähert sich auch das Ende dieser Sendereihe. In der vorletzten regulären Folge gibt es die STIFF-Veröffentlichungen zur Jahreswende 1986/87 sowie den "7 Year Scratch" von Madness, in dem die ebenfalls in Auflösung begriffenen Nutty Boys noch einmal in Remix-Form auf ihre grossen Hits zurückblickten.