This Is The Motown Sound - Folge 187 Heute mit drei klassischen neue Motown Alben aus dem März und April '76: Neben Smokey Robinson und den Supremes trieb auch Marvin Gaye seine Fans in Scharen zurück in die Plattenläden - sein 14. Studioalbum "I Want You" vom 16. März '76 entwickelte sich wie seine Vorgänger schnell zum Million-Seller und lieferte auch auch gleich noch einige gern gespielte Disco-Klassiker.