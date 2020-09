Meet The Beat am Samstag, 5. September, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 56: Anfang 1967 erscheint das 10. Studioalbum der erfolgreichsten Gruppe aus den Hitsville-Studios - "The Supremes Sing Holland-Dozier-Holland" wird zum nächsten Million-Seller des Trios und erreicht Platz 1 der R&B-Charts. Dazu gibt es neue Singles von Jr. Walker & The All Stars, The Miracles, Shorty Long und Jimmy Ruffin sowie das Debut der Underdogs aus Michigan, die als erste weisse Rockband von Berry Gordy unter Vertrag genommen wurde.