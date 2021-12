This Is The Motown Sound - Folge 98 Ho Ho Ho: Die besten Weihnachtsgrüsse aus den Hitsville-Studios mit allerlei leckeren Klassikern von Diana Ross & The Supremes, Stevie Wonder, den Temptations, Smokey Robinson & The Miracles, The Jackson Five, den Four Tops und den Funk Brothers - sowie den Flintstones und deren ganz besondere Motown-Weihnacht.