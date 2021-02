This Is The Motown Sound - Folge 72: Willkommen im 3. Jahr unserer Motown-Reihe - und das beginnt mit den Hitsville-Klassikern aus dem Sommer 1968 mit neuen LPs von Smokey Robinson & The Miracles und Marvin Gaye mit Tammi Terrell sowie den nächsten Hitsingles von Stevie Wonder, den Four Tops und den Temptations.