This Is The Motown Sound - Folge 64: Die besten Motown-LPs aus dem Herbst 1967 mit den Spinners, den Isley Brothers und dem ersten Duett-Album von Marvin Gaye und Tammi Terrell. Dazu gibt es die erste Hitsville-Single von Edwin Starr, der später in der britischen Northern Soul Szene zum Star werden sollte.