Meet The Beat am Samstag, 15. Mai, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 83: Im März '69 gibt es die nächste grosse TV-Show mit den Supremes - als Gastgeberin des Hollywood Palace begrüsst Diana Ross auch Stevie Wonder und liefert mit ihm zur besten Sendezeit das erste gemeinsame Duett ihrer Karrieren. Dazu gibt es neue Singles von Edwin Starr, Smokey Robinson und den Temptations sowie gepflegten Sunshine Pop von der ersten niederländischen Beat-Combo der Motown-Geschichte.