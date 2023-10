This Is The Motown Sound - Folge 165 Willkommen im Januar 1974! Das neue Motown-Jahr beginnt mit einem weiteren klassischen Blaxploitation-Soundtrack - dieses Mal von Edwin Starr, der die Musik zum Kassenerfolg "Hell Up In Harlem" mit Fred Williamson beisteuert. Dazu gibt es neue Singles von The Jackson Five, Gloria Jones und Eddie Kendricks, der im Februar mit "Boogie Down" Platz 1 der Soul-Charts erreicht.