Meet The Beat am Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 59: Heute mit einem der wenigen markanten Flops der sonst so erfolgreichen Motown-Geschichte - das im Sommer '67 veröffentlichte Broadway-Album der Four Tops erreichte gerade mal #79 in den US-Charts und gilt als grösster Mißerfolg einer der erfolgreichen Gruppen aus den Hitsville-Studios. Neue Singles gab es derweil von Stevie Wonder, den Spinners, Smokey Robinson und Chris Clark, die mit ihren Songs vor Allem in der britischen Northern Soul Szene zum Star werden sollte.