Meet The Beat am Samstag, 08. Februar 2025, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 212 Das Motown-Jahr 1977 verabschiedet sich mit weiteren erfolgreichen Disco-Klassikern von Diana Ross und Thelma Houston - und einer hörenswerten Country & Western-Version eines Klassikers von Stevie Wonder, die Anfang '78 in die US-Charts einsteigt. Dazu gibt es die besten Tracks aus dem 2. Album der Jacksons nach ihrem Labelwechsel, das unter dem Titel "Goin' Places" in die Plattenläden kommt.