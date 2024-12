This Is The Motown Sound - Folge 206 Im Mai 1977 lösen sich Stevie Wonder und Marvin Gaye an der Spitze der US-Charts ab: "Sir Duke" und "Got To Give It Up Pt.1" gehören zu den erfolgreichsten R&B-Hits des Jahres. Dazu gibt es das vorerst letzte Motown-Album von David Ruffin und eine weitere interessante Duett-LP - dieses Mal von Thelma Houston und Soul-Veteran Jerry Butler.