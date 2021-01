This Is The Motown Sound - Folge 68: Herzlich willkommen in neuen Jahr 1968, das für die Hitsville-Studios mit gleich 3 Nummer-1-Hits in den US-R&B-Charts überaus erfolgreich in die Gänge kommt. Neue Namen in der Motown-Lohn-Liste sind im Januar Stevie Wonders zukünftige Ehefrau Syreeta Wright und Soul-Veteran Chuck Jackson, von dem auch die erste LP-Veröffentlichung des Jahres stammt.