Meet The Beat am Samstag, 13. September 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 197 Ende Oktober 1976 erscheint das 3. Motown-Album von Thelma Houston und beschert der Sängerin mit ihrer Version des Philly-Hits "Don't Leave Me This Way" einen der bekanntesten Disco-Erfolge der späten 70er Jahre. Neues gibt es auch von den Dynamic Superiors und den Jackson Five zu hören - zwei Wochen vor ihrer ersten LP bei ihrem neuen Label erscheint unter dem Titel "Joyful Jukebox Music" eine Zusammenstellung bis dato unveröffentlichter Tracks der einstmals erfolgreichsten Motown-Gruppe.