Meet The Beat am Samstag, 05. März 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 107 Motown-Stars zu Gast in London: Im Sommer 1970 erscheint exklusiv in Grossbritannien das dritte Live-Album von Stevie Wonder, das ebenso wie die nächste Live-LP der Temptations im legendären Westend-Club "Talk Of The Town" mitgeschnitten wurde. In den britischen Charts findet sich derweil eine ältere Aufnahme von Smokey Robinson & The Miracles, die auf Empfehlung der Vorsitzenden des Motown-Fanclubs erstmals als Single veröffentlicht wurde und sich schon bald zu einem der erfolgreichsten Hits des Jahres entwickeln sollte.