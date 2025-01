Meet The Beat am Samstag, 11. Januar 2025, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 209 Der Sommer '77 bringt eine der wenigen neuen Motown-Acts dieses Jahres an den Start - und das mit einer überaus erfolgreichen Debut-Single: Mit "You Can't Turn Me Off" erreicht das Damen-Trio High Inergy gleich Platz 2 der US-R&B-Charts. Dazu gibt es interessante neue Platten von ehemaligen Motown-Stars wie den Four Tops, Gladys Knight & The Pips sowie den Miracles, deren erste Single für Columbia Records allerdings wegen eines CIA- und FBI-kritischen Textes nicht im Radio gespielt wurde.