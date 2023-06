Meet The Beat am Samstag, 24. Juni 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Im Juni 1963 kommt mit der Debut-Single der Searchers die nächste erfolgreiche Liverpooler Combo in die Charts, in denen der neue Beat-Sound auch von Veteranen wie The Bruisers oder Johnny Kidd & The Pirates erfolgreich präsentiert wird. Die Platte mit den weitreichendsten Folgen hat ihren Ursprung aber in der Londoner R&B-Szene: Am 7. Juni '63 kommt die erste Single der Rolling Stones in die Plattenläden.