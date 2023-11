Meet The Beat am Samstag, 25. November 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Überschattet vom JFK-Attentat am selben Tag erscheint am 22. November '63 das 2. Album der Beatles und bricht erneut alle Rekorde. Einen der Tracks hatten zuvor bereits die Rolling Stones gecovert und als Single veröffentlicht - "I Wanna Be Your Man" wird zum ersten Top Ten Hit der Londoner R&B-Band. Noch erfolgreicher aber ist die eine Woche später erschienene 5. Single der Fab Four: "I Want To Hold Your Hand" entwickelt sich schnell zum ersten globalen Hit der Beat-Ära.